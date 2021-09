Buteur décisif à Seraing, Selim Amallah a aussi inscrit les deux derniers buts du Standard face à Anderlecht, qui n’ont à l’arrivée rapporté qu’un point à l’équipe liégeoise. « Standard – Anderlecht, c’est la plus belle affiche qu’on peut avoir dans le championnat belge », dit-il. « Tout joueur a envie de disputer des matches comme celui-là, et moi peut-être plus qu’un autre encore en souvenir de mon passé (lire ci-contre)… »