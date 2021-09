Magnette et Bouchez vont déjeuner ensemble pour faire baisser la tension

Les relations entre les présidents du PS et du MR sont plutôt tendues les derniers temps. Alors pourquoi pas un déjeuner. L’occasion d’aplanir quelque peu leurs différents ?

Vendredi, à l’occasion de ses « Assises de la coopération non-gouvernementale », le CNCD réunissait des présidents de parti pour un débat. Un débat qui n’a pas évité quelques piques entre Jean-Marc Nollet (Ecolo), Paul Magnette (PS) et Georges-Louis Bouchez (MR). Mais qui a aussi été l’occasion pour les chefs de parti de se parler « en vrai ». Et de renouer un peu le dialogue plutôt tendu ces dernières semaines. Paul Magnette a même proposé à Georges-Louis Bouchez d’aller « prendre un café » la semaine prochaine. Le président libéral lui a répondu : « Je préfère le vitello tonnato ! » Allusion au récent déjeuner au restaurant qui a réuni le président du PS et son homologue de l’Open VLD, Egbert Lachaert.