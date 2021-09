Les Fêtes de Wallonie, après les épreuves

Jean-Claude Marcourt et Elio Di Rupo, en choeur : la Wallonie sera plus forte après le covid et les inondations. Les deux orateurs fustigent l’attitude des non-vaccinés.

Namur a retrouvé ses Fêtes de Wallonie. Avec la mesure et la prudence qu’impose une situation sanitaire toujours délicate. Au théâtre royal de Namur, la cérémonie s’est déroulée sous pass sanitaire et dans la sobriété : deux discours seulement, ceux de Jean-Claude Marcourt et Elio Di Rupo qui sont revenus sur la crise du covid mais aussi sur les inondations dramatiques de juillet, qui ont marqué les esprits en Wallonie et au-delà. Histoire de souligner combien ces deux épreuves ont mis en évidence une belle solidarité à tous les niveaux.