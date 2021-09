Coupe Davis: Ruben Bemelmans s’incline dans le premier match de Bolivie – Belgique

La Bolivie mène 1-0 face à la Belgique après que Ruben Bemelmans (ATP 221) s’est incliné 6-3, 6-4 face à Hugo Dellien (ATP 144) dans le premier match du duel opposant les deux nations dans le Groupe mondial I de Coupe Davis, samedi sur la terre battue d’Asunción, capitale du Paraguay, où la rencontre a été délocalisée en raison de la situation sanitaire actuelle en Bolivie.

Le second simple oppose samedi Zizou Bergs, 191e mondial, 22 ans et sélectionné pour la première fois, à Murkel Dellien (ATP 1332), frère de Hugo.

Dimanche à 17 heures belges, la journée débutera par le double. Spécialistes de l’exercice, Joran Vliegen (ATP 30) et Sander Gillé (ATP 31) seront opposés à Murkel Dellien et Boris Arias (ATP 309 en double). Ensuite, Hugo Dellien devra affronter Bergs et Murkel Dellien croisera la route de Bemelmans. À noter que les capitaines peuvent encore modifier la composition de leur équipe jusqu’à une heure avant le début du match.