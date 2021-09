SC Charleroi – FC Bruges: les Zèbres multiplient les occasions de but (0-0, direct)

Le Sporting de Charleroi, toujours invaincu cette saison en championnat, accueille le Club de Bruges ce samedi soir au Mambourg. Une semaine après s’être imposés sur le fil sur la pelouse de La Gantoise, les Zèbres ont donc droit à une autre grosse affiche.

« On l’a vu mercredi, cette équipe brugeoise est respectée en Europe. Mais en soi… je m’en fous de Bruges. On doit avoir la même motivation à chaque match », confiait Edward en conférence de presse ce vendredi. « Tout ce que je veux, c’est qu’on soit bon, que notre adversaire le soit aussi et qu’on lui rende la vie impossible. Je n’ai pas de doute, les Brugeois seront à 200 % ce samedi, quelle que soit l’équipe alignée. »

Les compositions

SC Charleroi : Koffi, Van Cleemput, Knezevic, Andreou, Kayembe, Ilaimaharitra, Morioka, Tchatchoua, Zorgane, Zaroury, Nicholson