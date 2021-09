France: dixième mobilisation des «réfractaires» à la vaccination et anti-pass

Les « réfractaires » à la vaccination et au pass sanitaire se sont de nouveau mobilisés samedi à travers 199 rassemblements en France où les autorités constatent cependant une décrue, week-end après week-end.

A 18H00, le ministère de l’Intérieur avait recensé 80.000 manifestants, dont 6.100 à Paris, contre 121.000 manifestants samedi dernier et 140.000 la semaine précédente. Ils étaient 237.000 participants le 7 août.

« Je ne me suis pas fait vacciner, même pas en rêve, et j’ai démissionné » de la Fonction publique : à Paris, on reconnaissait à sa blouse blanche une aide-soignante parmi les manifestants à l’appel des « gilets jaunes ». « Le vaccin, on n’est pas sûr de ce qu’il y a dedans, on n’est pas des cobayes », lançait anonymement cette femme de 37 ans, « en colère et triste ».