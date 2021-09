Serie A: l’Inter corrige Bologne 6-1 et prend provisoirement la tête du championnat, Arthur Theate buteur (vidéos)

L’honneur bolognais a été sauvé par le défenseur belge Arthur Theate, monté à la 74e minute, qui a marqué le dernier but de la rencontre à la 86e minute. À 21 ans, l’ancien Ostendais a inscrit là le premier but de sa jeune carrière, lors de sa première apparition pour le club de Bologne.

L’Inter a corrigé Bologne 6 à 1 samedi au stade Guiseppe-Meazza et pris provisoirement la tête de la Serie A en attendant les matchs de dimanche et lundi qui pourraient permettre à l’AS Rome, Milan et Naples de refaire leur retard d’un point.

Agressifs au pressing, incisifs en contre et précis dans la construction, les Milanais n’ont laissé aucune chance à une équipe de Bologne désorganisée et quasiment incapable de se créer des occasions.

Il y a eu cinq buteurs mais s’il faut retenir un trio nerrazzuro, ce seront les trois milieux qui n’apparaissent pas au tableau d’affichage : défenseurs, attaquants, passeurs, Federico Dimarco, Denzel Dumfries et surtout Marcelo Brozovic, le chef d’orchestre, ont donné le tournis à leur adversaire.