Les Rouches en mission face au rival anderlechtois

Vingt-huit matches disputés face aux Mauves en tant que joueur, dont cinq avec le Standard. Un bilan de trois victoires pour deux défaites. Une seule joute avec le costume de mentor, soldée par un revers. Les duels entre Mbaye Leye et le rival ancestral proposent donc un équilibre mathématique.

« Je me souviens de deux moments en particulier. Le premier : le match que nous gagnons 5-1 (le 3 octobre 2010), lors duquel je marque le premier but sur un coup franc. Le deuxième (3 avril 2011) : un duel que nous avions remporté 1-3 alors que tout le monde nous prédisait le pire, sous prétexte que Dominique D’Onofrio avait mis une équipe bis sur le terrain. J’étais sur le banc, avec Defour, Witsel et Tchite, pour ne citer qu’eux, mais nous en avions profité comme jamais. Car une victoire contre Anderlecht, c’est plus fort que tout ».