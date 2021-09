Coupe Davis: Zizou Bergs battu, la Belgique est menée 2-0 après la première journée

La Belgique est menée 2-0 face à la Bolivie dans son match du Groupe mondial I de Coupe Davis, après la 1e journée samedi sur la terre battue d’Asunción, capitale du Paraguay, où la rencontre a été délocalisée en raison de la situation sanitaire actuelle en Bolivie.

Pour sa toute première rencontre de Coupe Davis, Zizou Bergs (ATP 191) s’est incliné 6-4, 4-6, 6-2 en 2 heures et 23 minutes face à Murkel Dellien (ATP 1332) dans le second simple de la journée. Une journée qui avait commencé par le duel entre Ruben Bemelmans (ATP 221) et Hugo Dellien (ATP 144), remportée 6-3, 6-4 par le numéro 1 bolivien.

La Belgique est donc condamnée à l’exploit dimanche pour avoir le droit de disputer les qualifications pour l’édition 2022 de la Coupe Davis. Si les troupes de Johan Van Herck ne signent pas une remontada dimanche, elles devront passer par les barrages pour le Groupe mondial I.