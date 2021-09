Mondiaux de cyclisme: Remco Evenepoel et Wout van Aert parmi les favoris du contre-la-montre ce dimanche

D’or et d’argent. Les rêves belges de triomphe, ce dimanche lors du championnat du monde du CLM, semblent plus que jamais légitimes, proches d’une concrétisation que la forme étincelante de Wout van Aert (récent vainqueur de quatre étapes et du classement final du Tour de Grande-Bretagne) et de Remco Evenepoel (deux fois médaillé lors de l’Euro, à Trento) rend plausible. Jamais un Belge n’a coiffé les lauriers mondiaux dans cet exercice, où l’esthétisme le dispute à l’efficacité, le temps est venu pour la nation-berceau du cyclisme de combler cette étonnante lacune. Van Aert et Evenepoel sont favoris, ils le savent et l’assument, même si le discours, partagé avec la presse vendredi à Bruges, est teinté de prudence, comme si l’enthousiasme refroidi des récents JO de Tokyo avait laissé quelque trace dans les esprits.