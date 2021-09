Le chanteur et poète belge Julos Beaucarne a rejoint la galaxie

Le chanteur, poète et comédien Julos Beaucarne est décédé ce samedi à l’âge de 85 ans. C’est la Wallonie et l’Univers qui perdent leur chantre.

Il était là, parmi nous, dans sa maison aux briques rouges de Tourinnes-la-Grosse, pas loin d’Ecaussinnes où il a grandi après être né à Bruxelles le 27 juin 1936 à 9 heures du matin. Il vivait depuis tant d’années dans son antre transformé en caverne d’Ali Baba aux mille objets détournés et souvenirs de ses nombreux voyages. L’homme aux pieds ailés et au cœur d’or, les semelles bien plantées dans son terroir et la tête dans les étoiles de cette galaxie qu’il a si bien chantée, a trouvé son refuge là, au 2 rue de la Brasserie, entre deux rues tout juste carrossables. Au 4º44’54’’ de longitude et 50º46’45’’ de latitude, hémisphère nord, pour être précis. Son paradis, son vaisseau spatial. Une adresse ouverte aux vents et à tous les êtres humains puisqu’il est allé jusqu’à la publier dans son livre Mon terroir c’est la galaxie , paru une première fois en 1980.