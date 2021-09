Uijtdebroeks et Segaert veulent briller aux Mondiaux: «Rouler en Belgique donne une motivation supplémentaire»

Le tout frais champion d’Europe Alec Segaert, son dauphin Cian Uijtdebroeks et Jonathan Vervenne, ajouté grâce à la victoire de Segaert à l’Euro, représenteront la Belgique lors du contre-la-montre juniors des Championnats du monde de cyclisme sur route, mardi, entre Knokke-Heist et Bruges (22,3 km). Vu le résultat de l’Euro, les attentes sont forcément élevées pour cette épreuve. « Mais l’Euro est différent des Mondiaux », ont lancé Segaert et Uijtdebroeks, dimanche, en conférence de presse.

À Trente, Segaert avait devancé Uijtdebroeks de 5 secondes. « C’est une autre course », a expliqué Segaert, 18 ans. « Des coureurs qui n’étaient pas là seront cette fois présents. Je pense aux Danois et aux Britanniques et, forcément, aux non-Européens, comme les Américains. »

« C’est aussi un autre parcours, plus plat », a ajouté Uijtdebroeks, 18 ans. « Le vent jouera un grand rôle, en fonction de s’il est de dos ou de face. Cela peut donner un autre résultat. Mais nous pouvons certainement viser un top-10. »

Concernant le parcours, entièrement plat, Uijtdebroeks l’estime « moins à son avantage, je suis plutôt un grimpeur, mais vu qu’il y a moins d’intervalles pour récupérer, le caractère sera important et cela peut m’aider. Et on est en Belgique, avec les supporters qui peuvent donner des ailes. »