Coronavirus: Vandenbroucke espère une décision rapide pour la troisième dose dans les maisons de repos

Invité dans l’émission flamande « De Zevende Dag » ce dimanche, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a déclaré qu’il espérait qu’une décision sur l’administration d’une troisième dose aux résidents des maisons de repos serait prise cette semaine. Vandenbroucke attend un avis scientifique qui devrait être remis ce lundi ou mardi.

La troisième dose concernerait les plus âgés uniquement, notamment les personnes dans les maisons de repos. Ces personnes sont non seulement vulnérables mais les deux premières doses leur ont été administrées il y a déjà un certain temps. Il faudra également prendre une décision pour les plus de 80 ans qui vivent encore dans leur propre domicile. Pour Vandenbroucke, il n’y a par contre aucun argument en faveur d’une généralisation de la troisième dose pour les plus de 65 ans.