Le cycliste allemand Tony Martin va mettre un terme à sa carrière professionnelle après les championnats du monde qui débutent dimanche à Knokke-Heist. Le coureur et son équipe Jumbo-Visma l’ont confirmé dimanche.

Martin, 36 ans, avait fait ses débuts professionnels en 2005 en tant que stagiaire chez Gerolsteiner. Spécialiste du contre-la-montre, il a remporté quatre titres de champion du monde en 2011, 2012, 2013 et 2016 et dix titres de champion d’Allemagne. Il compte également à son palmarès le classement général de Paris-Nice en 2011, cinq victoires d’étapes sur le Tour de France et deux sur le Tour d’Espagne, toutes en contre-la-montre.