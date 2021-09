Une majorité d'entreprises souhaitent que leurs employés reviennent plus souvent au bureau

Un peu plus de six entreprises sur dix (60,9 %) choisissent de faire revenir leur personnel au bureau au moins trois jours par semaine depuis que la recommandation de travailler à domicile a disparu en Wallonie et en Flandre. Un dirigeant d'entreprise sur dix ne jure par ailleurs que par une présence totale sur le lieu de travail, selon une enquête menée par le prestataire de services en ressources humaines Acerta en collaboration avec la KU Leuven et la revue #ZigZagHR auprès de 280 entreprises.