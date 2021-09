Grand Baromètre: deux tiers des Belges sont favorables au pass sanitaire

D’après le Grand Baromètre Ipsos-Le Soir-RTL-Het Laatste Nieuws-VTM, c’est à Bruxelles, où le Covid Safe Ticket sera d’application au 1er octobre, que l’adhésion est la plus mitigée : 54 % seulement des Bruxellois(es) sont pour.

Dans dix jours, le Covid Safe Ticket (CST) sera exigé, à Bruxelles, dans les restos, bars, salles de sport, lieux culturels… La mesure emporte toujours son lot de critiques, tant chez les citoyens, qui ne veulent pas d’une « culture du pass », qu’au sein des secteurs impactés, horeca en tête, « qui ne veulent pas faire la police ».

Notre Grand Baromètre montre pourtant qu’une majorité de Belges (66 %) sont… favorables à « la généralisation du pass sanitaire aux activités de la vie quotidienne ». Une cote de deux tiers qui masque d’importantes disparités régionales, pour le moins paradoxales. C’est en Flandre, la Région la plus vaccinée et donc (pour l’instant) la moins concernée par le CST, que le soutien est le plus franc : 69 %, contre 61 % en Wallonie.