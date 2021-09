Quel avenir pour ses œuvres?

La semaine dernière, le centre chorégraphique Charleroi Danse annulait la représentation du spectacle The Fluid Force of Love suite à de nombreuses « pressions et invectives » sur les réseaux sociaux. Plus tôt, le centre culturel anversois deSingel retirait de son toit la sculpture de L’homme qui mesure les nuages. Et les autres ?

Partout dans le monde, il y a des centaines d’œuvres de Jan Fabre dans l’espace public. Ce mesureur de nuages, rien que lui : après une première série en 1998, trois autres versions ont été réalisées, au fur et à mesure de la demande. A chaque fois, on en a coulé huit, plus deux exemplaires pour l’artiste. Il y en aurait donc actuellement 40 en circulation. Vont-elles toutes disparaître une à une, avant même le début du procès de l’artiste anversois ?