Energie: les partis politiques ont des idées pour freiner la hausse de la facture de gaz

L’envolée des prix du gaz est telle qu’elle est devenue un véritable enjeu politique ces derniers jours. Tous les partis y vont de leur proposition pour ralentir la hausse de la facture d’énergie des ménages.

Ce week-end dans L’Echo, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) recalait l’idée d’une baisse de la TVA de 21 % à 6 % soutenue par le PTB. « Cela coûte cher, de l’ordre de 770 millions d’euros par an, et c’est une mesure très générale qui n’apporte qu’un sursis temporaire », a-t-il déclaré. Les économistes font valoir qu’il s’agit d’une mesure linéaire qui n’a en effet aucun effet redistributeur. Les ménages les plus aisés en profitent plus que les ménages modestes.