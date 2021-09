Inondations: 600 millions, le prix de la solidarité fédérale pour Dermine et le PS

Pour faire face au gigantesque défi de la reconstruction des zones inondées en juillet, le gouvernement wallon compte notamment sur la solidarité du gouvernement fédéral. La semaine dernière, le ministre-président Elio Di Rupo annonçait que le contact était noué avec le Premier ministre Alexander De Croo.

Les contacts entre les cabinets De Croo et Di Rupo se poursuivent sur des questions comme le niveau de TVA et le droit passerelle, pour soulager les victimes. Mais pour la reconstruction, les choses pourraient aller vite : dans une note qu’il déposera ce lundi sur la table du conseil des ministres, Thomas Dermine, le secrétaire d’Etat PS en charge de la relance et des investissements stratégiques propose « la prise en charge exceptionnelle de 50 % du financement des infrastructures régionales impactées ».