Filippo Ganna a privé les Belges de titre mondial à domicile: «Désolé, je rêvais de gagner» (vidéo)

Filippo Ganna a défendu avec succès son maillot de champion du monde du contre-la-montre, devançant, à Bruges, deux Belges, Wout van Aert et Remco Evenepoel, respectivement deuxième et troisième. « Gagner dans son pays est spécial. Mais désolé, ce matin je me suis réveillé avec le rêve de gagner », a souri Ganna dans l’interview flash après sa victoire.

« Quand j’ai démarré ma course, je voulais gagner », a raconté Ganna. « Conserver ce maillot est fantastique. Merci aux gars de m’avoir motivé à m’améliorer pour conserver ce maillot. Je suis très heureux. »