Grand Baromètre: Wallons et Bruxellois plébiscitent Sophie Wilmès, les Flamands Charles Michel

Le gouvernement de Sophie Wilmès reste le préféré des Wallons et des Bruxellois. - Belga.

Depuis 2011, quatre gouvernements fédéraux se sont succédé en Belgique. Au fond, lequel a eu la préférence des Belges ? Et des Wallons, Bruxellois et Flamands ? Il faut effectivement détailler les résultats, tant ils diffèrent par Région. Voyons cela.

A prendre l’ensemble des Belges, c’est l’actuel gouvernement De Croo (7 partis, de la gauche à la droite) qui a leur faveur (31 %). Juste (2 points) devant le gouvernement Michel (libéraux, N-VA, CD&V). Et ce sont les électeurs des verts, de l’Open VLD, du CD&V et de Vooruit qui marquent surtout leur préférence pour l’actuelle Vivaldi. Alors que ceux de la N-VA et du Vlaams Belang plébiscitent l’équipe Michel.