YouTube n’est pas encore mort, loin de là

C’est une première. Les utilisateurs de TikTok aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne passent désormais plus de temps en moyenne sur le réseau social que les utilisateurs de YouTube ne le font sur la plateforme de vidéo de Google. C’est le cabinet d’analyse App Annie qui annonce dans son dernier rapport « State of Mobile » que les utilisateurs américains de TikTok enchaînent les courtes vidéos pendant 24 heures et demie par mois, tandis que les utilisateurs de YouTube ne passent « que » 22 heures mensuelles devant la plateforme. Le constat est encore accentué de l’autre côté de l’Atlantique puisqu’en Grande-Bretagne, App Annie a comptabilisé 26 heures au profit de TikTok et à peine 16 heures pour YouTube.