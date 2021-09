Wout van Aert (27 ans) a accroché une médaille dans sa collection déjà bien fournie de distinctions internationales. Une nouvelle médaille d’argent qui vient s’ajouter à celles des Mondiaux de contre-la-montre et de course en ligne, en 2020 à Imola, à celle des championnats du monde de cyclo-cross d’Ostende en 2021, à celle de la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo.