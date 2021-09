Grand Baromètre: les Wallons n’ont pas aimé la gestion des inondations par le gouvernement Di Rupo

Les inondations auront laissé des traces dans les esprits. Et selon notre Grand Baromètre, la classe politique n’en sort pas grandie et est largement pointée comme responsable. Cible principale : le gouvernement wallon d’Elio Di Rupo. 43 % des Wallons jugent son action négative, contre 31 % qui la jugent positive. Seuls les gouverneurs de province (26 % des Wallons sont satisfaits de leur action) et les gestionnaires de barrage (14 % jugent leur action positive) font plus mal. Le gouvernement fédéral, lui, plafonne à 34 % de satisfaits au sud du pays. Les bourgmestres, en première ligne, trouvent par contre grâce aux yeux des sondés wallons puisque 62 % estiment qu’ils ont bien géré la crise.