Des buts et des Belges ce dimanche.

Tottenham et Chelsea s’affrontaient dimanche après-midi, dans le cadre de 5e journée de Premier League. Le Chelsea de Romelu Lukaku s’est imposé, 0-3, et rejoint Manchester United et Liverpool en tête de la Premier League.

Dans un derby londonien qui mettait aux prises deux des meilleurs attaquants de Premier League, Harry Kane et Romelu Lukaku, ce sont d’autres joueurs qui ont joué les premiers rôles.