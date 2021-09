Grand Baromètre: les Belges plutôt «contre» la fermeture des centrales nucléaires

On le sait : la fermeture de toutes les centrales nucléaires en 2025 suscite le débat au sein du gouvernement De Croo. Une évaluation est prévue afin de savoir s’il faut prolonger deux réacteurs au-delà de 2025. Qu’en pensent nos sondés ? Aucune majorité absolue ne se dégage, mais il est davantage de Belges pour estimer qu’il ne faut pas les fermer dès 2025 : 47 % ; par contre, 30 % se prononcent pour la fermeture et 23 % ne savent pas.

En Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, la tendance est la même : plus de « contre » que de « pour » la fermeture des réacteurs nucléaires, mais sans majorité absolue. 50 % des Flamands, 44 % des Bruxellois et 43 % des Wallons ne veulent pas les fermer ; à l’opposé, 26 % au nord, 37 % dans la capitale et 36 % au sud prônent cette fermeture.