Remco Evenepoel médaillé de bronze du chrono mondial: «J’espère que nous pourrons décrocher l’or dans les prochaines années»

Longtemps meilleur temps provisoire (48 : 31.17) du championnat du monde de contre-la-montre des élites, disputé dimanche entre Knokke-Heist et Bruges, Remco Evenepoel a décroché la médaille de bronze derrière Wout van Aert et l’Italien Filippo Ganna. Le jeune Belge, récent médaillé d’argent du championnat d’Europe sur route et de bronze dans le contre-la-montre, vainqueur du Tour du Danemark, de la Druivenkoers et de la Brussels Cycling Classic, s’est dit heureux d’avoir retrouvé tous ses moyens après sa très lourde chute au Tour de Lombardie en 2020.