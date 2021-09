SC Charleroi: une défaite qui ne remet rien en question

Pour la première fois de la saison, le Sporting de Charleroi a mordu la poussière, contre le leader brugeois. Pourtant, s’il s’est incliné, il peut avoir le sentiment du devoir accompli. Sans un très grand Simon Mignolet et une petite faute de concentration finale, les Zèbres auraient au moins pris un point.

Depuis ce samedi soir, il n’y a plus la moindre formation invaincue en Belgique. Après son revers dans les ultimes secondes de la rencontre de ce samedi face au FC Bruges (0-1), le Sporting de Charleroi a – à son tour – connu la défaite en Jupiler Pro League. Pourtant, le matricule 22 a longtemps fait très mal aux Brugeois dans cette rencontre, notamment lors de l’entame de la seconde période où, sans un grand Simon Mignolet, le FC Bruges aurait probablement concédé au moins un but. Mais un pion de Charles De Ketelaere, le Brugeois en forme du moment, a glacé le Mambourg alors qu’on jouait la troisième des sept minutes de temps additionnel, ponctuant le travail de sape débuté par son dernier rempart. « Charleroi était très fort et a eu les meilleures occasions. C’était la meilleure équipe pendant tout le match », reconnaissait fort humblement Simon Mignolet au micro d’Eleven.