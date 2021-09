Le football n’est pas une science exacte. L’Union a pu s’en apercevoir ce samedi. Après un excellent début de saison face aux « grands » du championnat, on pouvait s’attendre à une rencontre nettement plus aisée pour elle face à Zulte Waregem, un concurrent plus modeste. D’autant que les Saint-Gillois ont évolué en supériorité numérique durant presque toute la rencontre. Mais il n’en fut rien, l’USG tremblant jusqu’au bout.

Après neuf minutes, le sort de la rencontre semblait déjà ne plus faire l’ombre d’un doute lorsque Sissako cisaillait Lynen par l’arrière et se faisait exclure. À onze contre dix pour le reste du match, rien ne semblait pouvoir arriver aux Saint-Gillois. Et pourtant… « Tout le monde pense que, quand une équipe est réduite à dix, cela va devenir plus simple pour son adversaire. Mais bien au contraire car elle réduit les espaces et se met en deux lignes de quatre », pointe Felice Mazzù.