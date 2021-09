Mbaye Leye après le Clasico perdu par le Standard: «Rien n’a fonctionné comme on le voulait...»

Mbaye Leye, quelle est votre analyse du match ?

Quand tu prépares tactiquement plein de choses pendant la semaine et qu’après quelques minutes tu perds un joueur, c’est très difficile, mais ce qu’il faut retenir c’est qu’à dix et à même à neuf, on a montré quelque chose de très différent par rapport à l’Antwerp et l’Union. Et le schéma de la 2e mi-temps nous a permis d’avoir de belles transitions. Mes joueurs ont essayé de produire du jeu, ont créédes occasions et ont résisté face à une belle opposition. Mais le temps de procéder au changement pour faire monter un vrai défenseur (Ngoy), on prend ce but. Cimirot ne peut pas défendre comme un central.

Au moment du changement, vous auriez pu être tenté de retirer l’un de vos deux attaquants…