Vaccination: de la difficulté de finir un marathon

Dès l’entame de la campagne de vaccination, le monde politique n’a eu de cesse d’assurer que le pays se lançait dans un « marathon », une épreuve au long cours que des sprinteurs n’achèvent pas, mais qui nécessite surtout de l’endurance et de la patience.

Mais un marathon, chez les coureurs qui s’y essaient, a souvent son mur. Ce moment où les jambes flageolent, où la crampe s’éveille. Et dans le marathon des piqûres, le mur est là, juste devant nos yeux. - Pierre-Yves Thienpont.

C’était il y a moins d’un an à peine. Fin 2020, le pays lançait sa campagne de vaccination contre le covid et illico, les premières critiques fusaient. Pas assez de doses, rythme d’injections ridicule, querelles partisanes autour de la localisation des centres de vaccination… : pour d’aucuns, on allait voir ce qu’on allait voir, la Belgique allait rester la risée du monde comme elle l’était depuis mars 2020.

