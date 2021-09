Le Clasico n’aura duré que… sept minutes

Une équipe ne pouvait pas, une équipe ne voulait pas. En quelques mots, le résumé d’un Clasico - le premier avec du public depuis vingt et un mois -, qui n’aura duré que l’espace de… sept minutes. Nul besoin d’une licence pro d’entraîneur pour comprendre que le tournant de ce non-match entre Liégeois et Bruxellois a pris un tournant décisif à la septième minute de jeu. Auteur d’un contrôle approximatif, Ameen Al-Dakhil est ensuite l’auteur d’un double mauvais réflexe : il retient Verschaeren avant de toucher le ballon de la main. Sanction irrévocable grâce à l’appui du VAR qui avait tout vu avant Nicolas Laforge. Et un match, entamé dans une ambiance comme pratiquement seul Sclessin est capable d’en produire en Belgique, qui penche largement en faveur du Sporting d’Anderlecht. Théoriquement du moins.