Hockey: La Gantoise et Louvain veulent accrocher le bon wagon

Comme attendu, le championnat de division d’honneur sera indécis et de nombreux clubs pourraient tirer leur épingle du jeu et profiter des probables baisses de régime de certains favoris. Ce sera certainement le cas pour Louvain et la Gantoise qui occupent actuellement, et sans faire de bruit, la 4e et la 5e place du classement après 4 journées. Un duel à couteaux tirés qui s’est terminé sur un partage assez logique. « Je savais que nous devions nous attendre à ce type de réception de la part de notre adversaire », reconnaissait d’emblée Pascal Kina, le coach gantois. « Mais nous aurions dû repartir avec les 3 points si je m’en réfère à notre seconde période. Nous avons bien joué en 2e période, mais il reste encore du travail à accomplir pour progresser. Il faut acquérir certains automatismes, mais ce n’est pas évident. Quand on hésite, on commet malheureusement certaines erreurs.