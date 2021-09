Liga: Eden Hazard monte en puissance et le Real Madrid s’impose à Valence (vidéos)

Valence et le Real Madrid s’affrontaient dimanche soir dans un match comptant pour la 5e journée de Liga. Thibaut Courtois et Eden Hazard étaient tous les deux titulaires pour les Merengues. Le premier a disputé l’entièreté du match dans les cages tandis que le second a cédé sa place à Jovic à la 78e minute, sans avoir marqué ou donné de passe décisive. Mais il a livré une très bonne prestation. Eden monte clairement en puissance.

Courtois s’était incliné en deuxième mi-temps face à Duro (1-0, 66e), mais le Real a réussi à sauver son match et empocher les trois points. Dans les dernières minutes, Vinicius a égalisé sur un assist de Benzema (1-1, 86e) et le duo a remis le couvert quelques instants plus tard, lorsque Benzema a offert la victoire aux siens sur un service de Vinicius (1-2, 88e).