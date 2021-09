Philippe Albert: «Le Standard peut être fier de sa prestation face à Anderlecht»

1 « Les Zèbres doivent continuer de la sorte »

« Le SC Charleroi et le Standard ont tous deux perdu ce week-end mais ils ont vraiment été des perdants magnifiques ! Il n’y a que du positif à retenir de leurs prestations. Le Sporting, tout d’abord, a vraiment malmené Bruges qui, heureusement pour lui, a pu compter sur un grand Simon Mignolet, qui a gagné ses face-à-face à Nicholson. Sur le heading de celui-ci, le gardien brugeois réalise un arrêt de classe mondiale ! Pour le reste, l’expérience acquise par le Club année après année en Ligue des champions lui a permis de faire front et de finir par émerger. N’empêche qu’il était quand même très différent de ce qu’on avait vu contre le PSG, et qu’il s’est fait peur, ainsi que Philippe Clement l’a avoué. Mais les Zèbres sont vraiment sur la bonne voie et doivent continuer de la sorte… »