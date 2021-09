Basket: Mestdagh méritait une autre sortie

Il laisse en héritage les plus belles pages de l’histoire du basket féminin belge : ses deux premières médailles, de bronze conquises aux Euros 2017 et 2021, la quatrième place ramenée de la Coupe du monde 2018, alors que les Cats découvraient cette compétition jusque-là hors de leur portée, et bien sûr ce rêve olympique devenu réalité à Tokyo… En six ans, Philip Mestdagh a propulsé l’équipe nationale de nulle part, autour de l’ascension d’Emma Meesseman parmi les meilleures joueuses du monde, jusqu’à la dixième place mondiale en remportant 61 des 89 matches (68 %) qu’il a dirigés ! « Mais apparemment, ce n’est pas suffisant », conclut à 58 ans l’Entraîneur belge de l’année 2020.