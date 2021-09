Le monde en route pour un réchauffement de 2,7ºC (au moins)

Une bonne centaine de pays ont pris des engagements de réduction des gaz à effet de serre. Mais cela ne permettra pas d’éviter le pire, dit l’ONU. La Terre reste sur une mauvaise trajectoire : 2,7ºC de plus au thermomètre.

Les Nations unies ont fait le calcul, si l’ensemble des promesses actuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre était réalisé, la hausse des concentrations de ces gaz dans l’atmosphère mènerait la planète à un réchauffement de 2,7ºC à la fin du siècle comparé à l’ère préindustrielle. Cent treize pays représentant 49 % des émissions mondiales ont pour l’instant remis un plan national de réduction de leurs émissions ; parmi lesquels l’Union européenne et les Etats-Unis. Ces plans permettraient de réduire les émissions des pays concernés de 12 % en 2030 par rapport à 2010. Mais si l’on considère les 191 pays du monde, les émissions augmenteraient de 16 %. Or, pour limiter la hausse de la température à 1,5ºC éventuellement avec un dépassement limité, il faudrait réduire les rejets de gaz à effet de serre de 45 % et atteindre la neutralité carbone en 2050.