Place au contre-la-montre ce lundi entre Knokke-Heist et Bruges.

Lundi, les espoirs messieurs (10h40) et les élites féminines (14h40) disputeront leur contre-la-montre, entre Knokke-Heist et Bruges, des Championnats du monde de cyclisme sur route.

Chez les dames, en l’absence des deux dernières championnes du monde de la discipline, l’Américaine Chloe Dygert (2019) et la Néerlandaise Anna van der Breggen (2020), la lutte sera ouverte entre la Suissesse Marlen Reusser, récente championne d’Europe, et les Néerlandaises Annemiek van Vleuten et Ellen van Dijk.