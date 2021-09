CORRECTION: Alstom va fournir des trains à Melbourne pour 300 millions d'euros

Le constructeur français Alstom a signé un contrat pour fournir 25 trains de banlieue à Melbourne, la deuxième ville la plus peuplée d'Australie, pour un montant de 300 millions d'euros, a annoncé l'entreprise lundi.

"Conçus et fabriqués dans l'État de Victoria, en Australie, les trains seront composés au moins à 60% de matériaux locaux", indique le communiqué.

Cette commande s'inscrit dans un processus de conception mené avec le département des Transports de l'Etat de Victoria, qui comprend Melbourne et Canberra, sur une période de deux ans. Alstom dispose d'un site de production local à Ballarat.

"Alstom est ravi de poursuivre son partenariat avec le gouvernement de Victoria et la chaîne d'approvisionnement locale grâce à laquelle nous continuerons à fabriquer des trains pour Victoria à Victoria", a réagi Mark Coxon, directeur général d'Alstom Australie et Nouvelle-Zélande, qui précise qu'Alstom avait déjà fourni à la ville "ses trains les plus fiables ces vingt dernières années".

Cette annonce intervient alors qu'une crise est intervenue entre la France et l'Australie après la rupture du contrat de ventes de sous-marins conventionnels du groupe français Naval Group au gouvernement australien.