Près de 80% des aides-ménagères reportent des visites médicales pour raisons financières

Environ quatre aides-ménagères sur dix reportent souvent une visite chez le médecin et l'achat de médicaments pour raisons financières, tandis que seules deux sur dix déclarent ne jamais reporter une consultation médicale, révèle lundi une enquête de la CSC Alimentation et Services.

Une étude d'Idea Consult affirmait en 2018 que deux aides-ménagères sur trois souffrent de douleurs articulaires et musculaires. Or, selon l'enquête de la branche Alimentation et Services du syndicat chrétien, menée auprès de 1.335 aides-ménagères en mai 2021, 43% reportent souvent, voire très souvent, une visite chez le médecin et l'achat de médicaments. Seules 22% disent ne jamais reporter une consultation médicale. Du côté des aides-ménagères célibataires, 53% reportent souvent à très souvent des soins médicaux.