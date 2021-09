LN24 à vendre? «Une recapitalisation est en cours»

Deux ans après sa création, la chaîne d’information en continu LN24 serait à vendre, selon les informations du Vif. Les deux principaux actionnaires de la chaîne, Besix et Belfius, auraient mandaté la banque d’affaires VDP pour cette mission, écrit encore le Vif sur son site. « A vendre » ? Joan Condijts, cofondateur de la chaîne, et CEO de la chaîne, confirme effectivement que LN24 « envisage un processus de recapitalisation », et qu’une « banque d’affaires a bien été mandatée » à cette fin, sans qu’il ne soit à proprement parler de « vente », défend-il.