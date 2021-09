Se chauffer durablement ? Un jeu d’enfant avec ce plan par étapes !

ÉTAPE 1 : OPTIMISER

La transition vers un chauffage durable commence par une analyse de votre consommation actuelle de combustible. Les déperditions de chaleur sont déterminantes à cet égard. Saviez-vous par exemple que vous pouvez perdre jusqu’à 30% de chaleur via le toit ? Mais les pertes passent aussi par les murs (20%), les portes et fenêtres (15%) et le sol (10%). Pour cette raison, une isolation optimale est essentielle. Plus l’isolation est efficace, moins la chaleur s’échappe du bâtiment, et moins vous consommerez d’énergie. Par ailleurs, vous pouvez aussi optimiser votre chaudière. Si vous remplacez votre ancienne chaudière par un modèle à condensation, vous verrez peut-être votre consommation énergétique baisser de 30%, ce qui représente aussi 30% d’émissions de CO 2 en moins. Une chaudière à condensation récupère en effet la chaleur des gaz de fumée. Elle gaspille donc moins de chaleur qu’une chaudière au mazout plus ancienne.