Le Festival du film francophone de Namur veut partager le cinéma en vrai et en grand

Etre à la croisée des chemins de la francophonie et partager le cinéma en vrai et en grand restent plus que jamais l’objectif premier du Festival international du film francophone de Namur (FIFF), même si la 36e édition se présente dans une formule réduite, par solidarité avec le cinéma du centre-ville fermé pendant des mois à cause de la pandémie. Mais si les mesures sanitaires en vigueur seront toujours de mise, le festival, sous la présidence de Jean-Louis Close avec Nicole Gillet comme déléguée générale et directrice de la programmation, retrouve son chapiteau, centre névralgique des rencontres et de l’esprit festif – le pass sanitaire y sera exigé à partir de 17h30.