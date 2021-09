Il faut plus d'investissements publics pour assurer la qualité des infrastructures (étude)

Le stock de capital net mesure la valeur, à un moment déterminé, des actifs fixes (tangibles comme des bâtiments et intangibles comme des logiciels) présents sur le territoire belge, explique le Bureau du plan. Par rapport aux pays voisins ou proches, cet indicateur, rapporté au PIB, est plutôt faible, relève l'organisme fédéral. Ainsi, l'Autriche, l'Italie et la France ont enregistré une forte croissance sur la période étudiée (enter 1995 et 2019), au contraire de la Belgique, où il est passé par des phases de croissance et décroissance.

Ce stock de capital net était détenu, entre 1995 et 2019, pour 43% par les sociétés, financières et non financières. Les ménages et institutions sans but lucratif (ISBL) au service des ménages détenaient à peu près le même pourcentage. Les administrations publiques, elles, en possédaient 15% seulement.