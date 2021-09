Des arrêts de travail à l'aéroport de Charleroi (syndicats)

Les employés de l'aéroport de Charleroi marqueront des arrêts de travail lundi à partir de 13h. "Il s'agit d'un ultime coup de pression avant de partir en grève pour dénoncer la dégradation inacceptable des conditions de travail", préviennent les syndicats CNE et Setca.

Le personnel employé de l'aéroport de Charleroi se réunira en assemblée pendant ces arrêts de travail. Les travailleurs dénoncent "la gestion désastreuse de la direction au niveau de la planification".

La CNE et le SETCa dénoncent également la dégradation des conditions de travail et le "manque de crédibilité de l'employeu"r. La gestion du chômage est également pointée du doigt: utilisation abusive du chômage pour force majeur, manque de transparence, iniquité dans la répartition du chômage et annonce d'un futur chômage économique.

Les syndicats menacent de mener des "actions plus conséquentes si la direction de l'aéroport de Charleroi ne prend pas en compte nos points de vue".