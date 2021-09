Cristiano Ronaldo victime d’une terrible escroquerie: on lui a volé près de 300.000 euros… et il ne s’en est même pas rendu compte!

La star portugaise Cristiano Ronaldo a été la victime d’une escroquerie pendant plus de trois ans. Près de 300.000 euros lui ont été volés, sans que le joueur de Manchester United ne s’en rende compte…

C’est le quotidien portugais Jornal de Noticias qui révèle cette sombre histoire dont Cristiano Ronaldo a été victime. Pendant plus de trois ans, celui qui vient de signer un retour fracassant à Manchester United a été escroqué par l’employée d’une agence de voyages à qui il avait accordé sa confiance.

Cette dernière était engagée par l’agence Geostar, et sa mission était très simple : elle devait gérer les déplacements des joueurs de foot ainsi que de leurs proches, en leur offrant le traitement le plus adapté possible. De par cette position, elle avait notamment accès aux comptes du capitaine de la sélection portugaise, ainsi qu’à ses cartes bancaires.