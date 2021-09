Florian Vermeersch après sa 3e place aux Mondiaux de cyclisme: «Très content d’être sur le podium»

Florian Vermeesch a décroché la médaille de bronze du contre-la-montre espoirs (U23) des Championnats du monde de cyclisme sur route, disputé lundi entre Knokke-Heist et Bruges sur la distance de 30,3 kilomètres. Le jeune Belge (22 ans) de l’équipe du World Tour Lotto-Soudal a procuré à la Belgique une troisième médaille mondiale après celles, en argent et en bronze, de Wout van Aert et de Remco Evenepoel dans le contre-la-montre des élites disputé dimanche.

Florian Vermeersch était classé cinquième au dernier pointage intermédiaire, après 20,8 kilomètres de course. Il a effectué une remontée dans le dernier tiers du parcours pour se hisser sur le podium mondial avec 2.13 d’avance sur le Norvégien Soeren Waerenskjold (4e).