Coronavirus à Liège: le gouverneur va prendre un nouvel arrêté

La région de Liège, dont le taux de vaccination est le plus bas de Wallonie, connaît une résurgence de cas de coronavirus. Le gouverneur Hervé Jamar a adopté un arrêté de police samedi concernant la crise du covid, d’application dès ce 18 septembre sur l’ensemble du territoire de la province. Cet arrêté de police a été pris sur base du principe de précaution pour souligner l’importance de règles claires. À charge pour les autorités communales et les services de police de veiller à son application. « Cet arrêté à caractère préventif vise bien entendu à contenir une recrudescence de l’épidémie de covid. Il insiste notamment sur le respect des règles de distanciation sociale, et ce en différentes occasions », ajoutait le communiqué ce samedi.