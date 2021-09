Plutôt faux

Vous faites peut-être partie de ceux que la fièvre des monnaies virtuelles a touchés ces dernières années. Grisés par les envolées du bitcoin et autres dérivés. Selon le baromètre d’ING d’avril dernier, 14 % des investisseurs qui connaissent la mère des cryptomonnaies ont déjà passé le cap et investi sur une plateforme spécialisée. Une « cryptosphère » grandissante qui dérange de plus en plus plusieurs grandes banques du pays.