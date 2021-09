Restructuration X-Air Services: une première réunion "décevante" pour les syndicats

Une réunion entre la direction de la société de maintenance aéronautique X-Air Services et les syndicats lundi a été qualifiée de "décevante" par les représentants de travailleurs. Il s'agissait de la première réunion depuis l'annonce par la direction de son intention de supprimer 65 équivalents temps plein sur 101 travailleurs sur son site de Bierset (Liège).

"Cette réunion était décevante car nous n'avons pas obtenu de réponses de la part de la direction qui rejette le problème vers son actionnaire, qui a décidé de transférer ses avions vers (l'aéroport de) Charles De Gaulle" en France, a réagi auprès de Belga Vicky Hendrick, secrétaire permanente CGSLB.

ASL Airlines Belgium, actionnaire à 50% de X-Air Services et son principal client, a en effet décidé de transférer la maintenance de 20 de ses 26 avions vers l'aéroport parisien. Dès lors, la société de maintenance basée à Liège a annoncé vouloir supprimer 65 équivalents temps plein. Une décision qui suscite des interrogations auprès des syndicats, qui s'interrogent notamment sur la manière dont l'entreprise pourra rester viable avec six avions seulement. Lorsque les représentants du personnel questionnent la direction à ce propos, "on nous répond qu'il faut encore analyser cela. Mais cela doit avoir déjà été fait vu que c'est comme ça qu'elle a décidé du nombre de licenciements", s'insurge Vicky Hendrick.